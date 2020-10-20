Мэр Бишкека ушел в отставку

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку на фоне смены власти и протестов в стране. Об этом пишет портал 24.kg со ссылкой на источники в администрации города.

По данным собеседников агентства, Суракматов объявит о своем решении в ближайшие часы на пресс-конференции.

В Киргизии 5 октября начались массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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