Трамп обвинил CNN в замалчивании информацию о якобы коррумпированности Байдена

Президент США Дональд Трамп на митинге в Мичигане заявил, что многие ведущие американские СМИ целенаправленно замалчивают информацию, которая якобы свидетельствует о причастности к коррупции кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

«СМИ отказываются писать об этом. Потому что они на самом деле такие же коррумпированные. Они потворствуют этому», — сказал Трамп.

К числу таких СМИ Трамп причислил телекомпанию CNN.

Ранее газета New York Post опубликовала материал, в котором содержалась переписка сына Байдена Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Преступная группа»: Трамп хочет посадить Байдена и его семью

— Республиканцы США обвиняют Twitter в незаконной поддержке Байдена

— Байден «набросился» на репортера после вопроса об отчете NY Post о его сыне