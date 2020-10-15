Евросоюз ввел санкции против шести граждан РФ из-за ситуации с Навальным

Власти Евросоюза ввели санкции против шести граждан РФ и одной организации из-за ситуации, произошедшей с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС.

«Ограничительные меры введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в СФО Сергея Меняйло», — говорится в документе.

Так, указанным лицам отныне запрещен въезд на территорию ЕС, все их счета в европейских банках будут заморожены.

Кроме того, под ограничения попал и государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Всем предпринимателям из Европы запрещено поддерживать с ним любые деловые отношения.

Ранее страны ЕС согласовали антироссийские санкции в отношении шести человек и одной организации по делу Алексея Навального.

20 августа блогера доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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