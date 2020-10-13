Рябков: Вашингтон не получит соглашения Москвы по СНВ, приуроченного к выборам

Вашингтон не получит от Москвы какого-то соглашения по СНВ-3, приуроченного к президентским выборам в США, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет РИА «Новости».

Также в МИДе назвали неприемлемыми условия, выдвигаемые Вашингтоном.

Ранее США заявили, что готовы «уже завтра» продлить договор СНВ-3, если Россия согласится на взаимную заморозку ядерных арсеналов.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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