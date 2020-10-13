Обожествляющий Трампа индиец не вынес новостей о его заражении COVID-19 и умер
Почитавший американского лидера Дональда Трампа житель Индии Бусса Кришна скончался от сердечного приступа, не пережив новостей о том, что его кумир заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Узнав о болезни президента США, Кришна выложил в соцсетях эмоциональное видео с пожеланиями скорейшего выздоровления Трампу и первой леди.
По словам родственника индийца, 11 октября тот проснулся утром, вел себя как обычно, а потом внезапно упал. Отмечается, что Кришна, узнав о болезни своего кумира, впал в депрессию, мало ел. Врачи диагностировали, что мужчина умер от сердечного приступа.
Известно, что индиец начал обожествлять Трампа после того, как тот ему приснился четыре года назад.
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