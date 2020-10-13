Зеленский задаст пять важных вопросов украинцам на выборах парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задаст украинцам «пять важных вопросов», если они придут на местные выборы парламента страны 25 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сейчас украинский парламент готовится закрепить механизм «народовластия» на законодательном уровне.

«Но согласитесь, право народа Украины на собственное мнение — священное, ему не нужно благословение от политиков и ничего не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно», — отметил украинский лидер.

Также Зеленский отметил, что задаст «пять важных вопросов» к украинцам о том, что граждане обсуждают на улице, на кухне, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами, «о том, о чем раньше никогда не спрашивали».

«Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков с высоких кабинетов, не «независимых» экспертов с телешоу, не агентов других стран. Едва ли не впервые мы спросим, а что думаешь ты?», — подчеркнул президент.

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