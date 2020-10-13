Германия считает, что инцидент с Навальным должна расследовать только РФ

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что инцидент с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным может и должна расследовать только Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Расследовать его (инцидент — прим. ред.) могут и должны только российские правоохранительные органы. Все следы, свидетели, доказательства, необходимые для проведения расследования, а также первые анализы крови находятся в России», — говорится в сообщении.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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