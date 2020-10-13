Трамп объявил о возвращении к предвыборной кампании после заражения коронавирусом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об официальном возвращении к выступлениям перед сторонниками в рамках предвыборной кампании после заражения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Как здорово вернуться... Здорово приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании, — сказал президент в ходе выступления перед избирателями.

Ранее избирательный штаб Трампа сообщил, что глава государства намерен увеличить число поездок по стране и выступлений в рамках своей предвыборной кампании.

2 октября стало известно, что у Трампа и его супруги Меланьи обнаружили коронавирус.

По словам лечащего врача президента Шона Конли, результаты теста Трампа на коронавирус последние несколько дней подряд были отрицательными, и он больше не заразен.

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