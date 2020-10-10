Правительство изменило распределение средств для выплат многодетным семьям

Правительство России изменило распределение средств на выплаты многодетным семьям в регионах РФ, это позволит обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям в полном объеме. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что на эти цели будет дополнительно выделено девять млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти выделят больше 199 млрд рублей на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет из нуждающихся семей.

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