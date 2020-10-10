Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали по факту организации массовых беспорядков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности Киргизии.
Политик был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.
Помимо экс-лидера республики были взяты под стражу бывшие сотрудники ГНКБ и телохранители Атамбаева Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев.
Отмечается, что межведомственная следственно-оперативная группа продолжает следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления.
В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, где также располагается президентская администрация. Митингующие добились освобождения Атамбаева из СИЗО.
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