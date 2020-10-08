Москва требует возобновления переговоров по конфликту в Карабахе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона выступает за возобновление переговоров между сторонами конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, с соответствующим призывом страна выступает как самостоятельно, так и в рамках Минской группы ОБСЕ.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули важность незамедлительного прекращения огня в зоне боевых действий.
Официальный представитель МИД добавила, что Москва предлагает стать площадкой для проведения встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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