Москва требует возобновления переговоров по конфликту в Карабахе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона выступает за возобновление переговоров между сторонами конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, с соответствующим призывом страна выступает как самостоятельно, так и в рамках Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули важность незамедлительного прекращения огня в зоне боевых действий.

Официальный представитель МИД добавила, что Москва предлагает стать площадкой для проведения встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армения опровергла четкую договоренность о прекращении боев в Карабахе

— СМИ: беспилотник сбросил бомбу в центре Степанакерта

— Генсек ОДКБ назвал условие вмешательства организации в конфликт в Карабахе