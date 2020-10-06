Россия рассчитывает на мирное разрешение политического кризиса в Киргизии
Россия рассчитывает, что ситуация в Киргизии решится в скором времени политическим путем и без применения силы. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
«Приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках ее конституции и законодательства. Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы», — говорится в сообщении.
Ранее ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в стране недействительными.
5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
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