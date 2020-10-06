Россия рассчитывает на мирное разрешение политического кризиса в Киргизии

Россия рассчитывает, что ситуация в Киргизии решится в скором времени политическим путем и без применения силы. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках ее конституции и законодательства. Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы», — говорится в сообщении.

Ранее ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в стране недействительными.

5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели на домашний арест

— В результате протестов в Киргизии пострадали 686 человек

— Центризбирком Киргизии вернется к вопросу самороспуска позже