Небензя счел злоупотреблением отказ выслушать в СБ ООН экс-руководителя ОЗХО

Постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя назвал явным злоупотреблением блокировку представителями западных стран выступление в Совбезе ООН первого главы Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, этот прецедент продемонстрировал их страх быть разоблаченными.

Небензя припомнил заседание по «формуле Арриа» и отметил, что тогда западные представители не могли произнести ничего в ответ на слова докладчиков.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не блокировала ни одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН.

Ранее Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США не позволили выступить Бустани в СБ ООН. Такое решение они аргументировали его уходом из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.

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