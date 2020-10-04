Трамп поблагодарил собравшихся у его больницы «фанатов»

Семён Сонный

Сторонники президента США Дональда Трампа собрались у больницы, где в настоящее время находится заболевший новой коронавирусной инфекцией американский лидер. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я очень признателен всем фанатам и сторонникам, собравшимся у больницы», – написал глава государства.

По его словам, у больницы собрались люди, которые любят свою страну и видят, что действующая администрация «делает ее более великой, чем когда-либо раньше».

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. В настоящее время глава государства находится в больнице. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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