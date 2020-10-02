МИД Белоруссии аннулировал все аккредитации иностранных СМИ
Валерия Исполатова
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МИД Белорусии аннулировал все аккредитации иностранных СМИ, сообщает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что это произошло в связи с появлением новой редакции положения о порядке аккредитации в республике.
Согласно с измененной версией, внешнеполитическое ведомство проведет переаккредитацию всех работающих в Белоруссии иностранных СМИ.
В МИД пояснили, что новые правила направлены на упрощение и облегчение порядка получения аккредитации для журналистов.
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