МИД Белоруссии аннулировал все аккредитации иностранных СМИ

МИД Белорусии аннулировал все аккредитации иностранных СМИ, сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что это произошло в связи с появлением новой редакции положения о порядке аккредитации в республике.

Согласно с измененной версией, внешнеполитическое ведомство проведет переаккредитацию всех работающих в Белоруссии иностранных СМИ.

В МИД пояснили, что новые правила направлены на упрощение и облегчение порядка получения аккредитации для журналистов.

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