Депутат Рады предложила оказать военную помощь Азербайджану

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга Народа» Людмила Марченко предложила оказать военную помощь Азербайджану в связи с военным конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина-24».

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан, это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем», — заявила Марченко.

По ее словам, в случае соответствующего запроса, Киев «не пройдет мимо» и окажет Баку военную помощь.

В свою очередь глава МВД республики Арсен Аваков отреагировал на заявление депутата, заявив, что Украина не станет помогать ни одной из сторон конфликта.

Он также предложил женщине выпить «таблетки для слишком фантазирующих».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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