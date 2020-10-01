Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпиня с 71-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет весомую конструктивную роль в международных делах», — приводит пресс-служба слова российского лидера.

Президент также отметил, что Россия ценит партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем, нацелена на плодотворное сотрудничество в разных сферах. Также российская сторона намерена вести диалог по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Российский лидер подчеркнул, что это отвечает коренным интересам народов РФ и КНР, идет в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем

— Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

— Путин поздравил Берлускони с 84-летием