Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпиня с 71-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет весомую конструктивную роль в международных делах», — приводит пресс-служба слова российского лидера.
Президент также отметил, что Россия ценит партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем, нацелена на плодотворное сотрудничество в разных сферах. Также российская сторона намерена вести диалог по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.
Российский лидер подчеркнул, что это отвечает коренным интересам народов РФ и КНР, идет в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире.
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