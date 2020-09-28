Макрон посетит Россию сразу, как только позволит ситуация с коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в Россию, как только это позволят санитарные условия. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

«Я думаю, да. Как только санитарные условия позволят», — заявил сенатор.

Он добавил, что намерен и сам сопровождать президента в поездке.

По словам Камбона, это станет «хорошим сигналом» для его коллег в Москве.

Ранее Макрон заявил о желании посетить Россию в конце лета, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка.

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