Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана, сообщает РИА «Новости».
«Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана», — заявил Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.
Он также выразил мнение, что Минская группа ОБСЕ за 30 лет не смогла решить карабахский вопрос и «сделала все, чтобы он не решился».
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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