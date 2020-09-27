Трамп требует сдачи Байденом анализа на наркотики

Президент США Дональд Трамп требует, чтобы его соперник на предстоящих выборах главы государства Джо Байден сдал тест на наркотики перед дебатами или после них. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что также готов сдать анализ.

Первые дебаты Трампа и Байдена запланированы 29 сентября в Кливленде, штат Огайо. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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