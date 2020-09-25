Губернатор штата Вирджиния заразился COVID-19

Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм и его жена заразились коронавирусом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис губернатора.

Как отмечается, Нортэм не испытывает симптомов. При этом у его супруги Памелы Нортэм есть легкие симптомы.

«Как я напоминал вирджинцам во время этого кризиса, COVID-19 реален и очень заразен», — сказал Нортэм.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 980 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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