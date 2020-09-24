МИД Ирана заявил о ключевой роли России в сохранении ядерной сделки

Россия играет ключевую роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом пишет ТАСС.

«Обсудили вопросы, связанные с СВПД. Мы отметили очень важную и ключевую роль России в сохранении данного плана», — сказал Зариф.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Вашингтон заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства.

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