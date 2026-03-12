В Роскачестве не исключили использование ИИ для контроля за сотрудниками в России

Системы мониторинга сотрудников в России могут применяться законно, но только при соблюдении обязательных условий трудового законодательства и норм о персональных данных. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскачества, комментируя перспективы использования ИИ для контроля речи и действий персонала в режиме реального времени.

В феврале в США сеть Burger King начала использовать нейросеть для круглосуточного наблюдения за работой персонала. Система следит за тем, чтобы сотрудники произносили стандартные фразы вроде «добро пожаловать», «пожалуйста» и «спасибо», а также напоминает им о рабочих задачах, в том числе об уборке. Технология подключена к микрофонам и гарнитурам сотрудников и уже работает примерно в 500 ресторанах.

«Российские работодатели вправе контролировать трудовой процесс, включая использование компьютера и телефонные разговоры, например в кол-центрах. Однако сотрудников необходимо заранее уведомить о сборе данных под подпись, а сам порядок контроля закрепить в локальных нормативных актах. При этом слежка в нерабочее время или сбор сведений, не связанных с трудовой функцией, в том числе данных о геолокации в выходной день, уже может нарушать закон. С технической точки зрения внедрение ИИ-контроля в России возможно уже сейчас и для этого не нужны зарубежные решения», — отметили в пресс-службе Роскачества.

По оценке организации, отечественные нейросети после соответствующего обучения способны отслеживать соблюдение стандартов обслуживания, частоту выполнения рабочих операций и различные ошибки в действиях персонала. Подобные технологии уже не первый год используются в кол-центрах и офисной среде, напомнили в пресс-службе.

При этом в Роскачестве предупредили, что тотальный контроль может привести не к росту эффективности, а к обратному результату: постоянное наблюдение повышает уровень стресса у сотрудников и может провоцировать имитацию активности вместо реальной продуктивности. Особенно болезненно такой формат способны воспринимать представители творческих профессий и специалисты, чью работу трудно оценить количественно, считают в организации.

Кроме того, резкое ужесточение контроля может повлиять на текучесть кадров, предупредили в пресс-службе. Часть работников может предпочесть уйти в компании, где подобных практик нет, пояснили в Роскачестве. В то же время в отдельных случаях технологии мониторинга способны приносить пользу, например если речь идет о защите сотрудников кол-центров при общении с агрессивными клиентами, добавили в пресс-службе. Ключевым условием для ИИ-контроля в Роскачестве назвали прозрачное объяснение того, зачем такие инструменты внедряются.

Говоря о сфере общепита, в организации отметили, что рынок в целом готов к цифровизации: уже сейчас сети используют ИИ для прогнозирования закупок, планирования смен и персонализации предложений, а в ряде случаев — и камеры с элементами ИИ для отслеживания нарушений стандартов пищевой безопасности. Однако систему тотального контроля за вежливостью персонала еще предстоит проверить на эффективность в российских условиях, считают в Роскачестве.

Наиболее вероятным сценарием в Роскачестве считают не прямое копирование зарубежных моделей, а более мягкий формат. Речь может идти о тестировании ИИ-систем в урезанном, добровольном или обезличенном виде — например, для сбора общей статистики по качеству сервиса без жесткой привязки к конкретному сотруднику, уверены в пресс-службе. Такой подход позволит снизить правовые и этические риски и при этом сохранить возможности для технологического развития, заключили в Роскачестве.

