В Дубае произошли взрывы

Взрывы произошли в жилом квартале в центре Дубая
Взрывы произошли в центре Дубая (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское агентство Agence France-Presse.

Отмечается, что после взрывов над жилым кварталом очевидцы видели клубы дыма.

В ночь на 12 марта Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по нефтяному месторождению в эмирате Фуджайра и промышленной зоне в эмирате Шарджа (ОАЭ).

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее появились кадры, как БПЛА Ирана врезается в дубайский небоскреб.

 
