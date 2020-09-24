Посол США заявил об увеличении пропасти в отношениях между Москвой и Вашингтоном

Посол США в России Джон Салливан заявил, что пропасть в отношениях между Москвой и Вашингтоном за последние годы лишь возросла. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что не предполагал такого и напомнил, что еще во время визита в 2017 году экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон выражал надежду на сокращение этой пропасти.

«К сожалению, за последние три с половиной года яма между нами лишь увеличилась», — произнес Салливан.

По его мнению, сейчас перспектив для улучшения ситуации нет, а каналов для двустороннего взаимодействия становится все меньше. Он уверен, что налаживанию отношений препятствует проводимая Москвой политика.

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