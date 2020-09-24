Зеленский предупредил Лукашенко о возможном «мощном ответе» народа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если власти Белоруссии не пойдут на диалог с народом, то это обернется для нее крахом. Об этом он сказал во время брифинга в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии 24 сентября, передает РИА «Новости».

«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат — ответ от народа», — сказал украинский лидер.

По его словам, в данном вопросе Украина всегда будет поддерживать своих партнеров.

«Тут мы единомышленники со всеми странами Европы», — резюмировал Зеленский.

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