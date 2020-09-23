В Костромской области на выборах случайно победила уборщица

В Костромской области женщина, работавшая уборщицей в администрации, случайно стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, пишет РИА «Новости».

По словам женщины, она была только техническим кандидатом и не знает, чем занимается глава поселения.

Секретарь ЦИК Майя Гришина высказалась о ее победе.

«Общее правило, независимо от того, какую должность занимает кандидат, заключается в том, что он должен принять мандат, все остальное в данном случае не имеет юридического значения. Если она не приняла мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы», — сказала Гришина.

Срок принятия мандата устанавливается региональным законодательством. Гришина добавила, что необоснованный отказ от мандата может повлечь санкции, в том числе финансовые.

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