Автор письма с ядом для Трампа призывала его отказаться от участия в выборах

Женщина, задержанная на канадско-американской границе по обвинению в отправке письма с ядовитым веществом президенту США Дональду Трампу, в этом письме призывала президента снять свою кандидатуру на выборах. Об этом сообщает агентство Assotiated Press.

Агентство отмечает, что, по данным Федерального бюро расследований (ФБР) США, шесть аналогичных писем, также отправленных из Канады, были перехвачены ранее в сентябре в штате Техас. На них были обнаружены отпечатки пальцев Ферьер.

Ранее ФБР и Секретная служба США начали расследовать дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином. Следователи полагают, что посылка пришла из Канады. Специалисты изучают подобные посылки, отправленные по нескольким адресам в Техасе, которые могут быть связаны с тем же отправителем в Канаде.

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