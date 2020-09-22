Путин обратил внимание ООН на актуальность создания «зеленых коридоров»

Президент РФ Владимир Путин в выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН напомнил об инициативе России организовать для поставок еды и лекарств «зеленые коридоры», свободные от санкций. Трансляция выступления идет в YouTube телеканала «360».

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могли бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — добавил он.

Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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