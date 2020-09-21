Суд ликвидировал партию «Россия будущего»
Полина Рутковская
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Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего» по иску министерства юстиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По словам главы партии Александра Зорина, она была ликвидирована из-за недостаточного участия в выборах в последние семь лет.
Ранее партию «Россия будущего» пытался зарегистрировать Алексей Навальный, однако ему отказали из-за существования уже зарегистрированной партии с аналогичным названием.