Суд ликвидировал партию «Россия будущего»

Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего» по иску министерства юстиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам главы партии Александра Зорина, она была ликвидирована из-за недостаточного участия в выборах в последние семь лет.

Ранее партию «Россия будущего» пытался зарегистрировать Алексей Навальный, однако ему отказали из-за существования уже зарегистрированной партии с аналогичным названием.