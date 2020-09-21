Страны Евросоюза не будут отзывать послов из Белоруссии
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза не будут отзывать своих послов из Белоруссии, хотя и никогда не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам дипломата, в настоящее время ситуация в Белоруссии аналогична политическому кризису в Венесуэле: ЕС не намерен признавать легитимность Лукашенко, как не признает ее у президента Николаса Мадуро.
Тем не менее Европе все же необходимо иметь свои представительства в Белоруссии, считает представитель союза.
«Не признавать демократическую легитимность не означает не признавать реальное положение дел. А реальность такова, что и Лукашенко, и Мадуро контролируют правительство, администрацию и территорию», — пояснил Боррель.
Он пояснил, что страны ЕС не намерены отзывать своих дипломатов из Белоруссии, однако отношения с Минском будут ограничены до минимума. Изменения также коснутся участия Белоруссии в программе «Восточное партнерство».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.
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