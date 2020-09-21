Зеленский назвал ошибкой несвоевременное информирование об имуществе его семьи

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, данная ошибка не была последствием корыстных мотивов.

«Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства», — сказал глава государства.

Таким образом Зеленский ответил на петицию политолога и бывшего народного депутата Виктора Уколова с призывом уйти в отставку за нарушение закона «О предотвращении коррупции» из-за недекларирования доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Президент отметил, что, учитывая ситуацию с ошибкой, принятие каких-либо решений в соответствии с петицией не планируется.

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