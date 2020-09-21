Жириновский сделал второй укол вакцины от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал второй укол с российской вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

В первый раз политик сделал прививку от вируса в сентябре. Позже он признался, что не ощутил каких-либо побочных эффектов от препарата и отметил, что ждет второго этапа вакцинации.

Известно также, что после второй прививки Жириновский несколько дней будет оставаться дома под наблюдением врачей, через неделю он сдаст кровь на антитела.

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