Киев объявил о включении «формулы Штайнмайера» в закон о Донбассе

Украинский депутат и член политической подгруппы в контактной группе в Минске Андрей Костин заявил, что «формула Штайнмайера» будет в скором времени включена в закон об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы согласились на то, чтобы «формула Штайнмайера» была включена в закон про особый порядок местного самоуправления. Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены», — заявил Костин.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но в силу так и не вступил.

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