Тихановская выступила на вручении премии Freedom House
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской неправительственной организации Freedom House, передает ТАСС.
Как отмечается, Тихановская была на мероприятии в качестве приглашенного гостя. Она вышла к микрофону и подняла тему белорусского кризиса.
«Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование - начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы», — сказала она.
Freedom House является одной из крупнейших в США неправительственных организаций в сфере политических свобод и прав человека.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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