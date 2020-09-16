Парламент Южной Осетии рассмотрит кандидатуру нового премьера

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов внес на рассмотрение парламента кандидатуру и. о. главы правительства Геннадия Бекоева, он может занять пост премьер-министра. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе президента и правительства Южной Осетии.

«Президент Анатолий Бибилов внес в парламент предложение о назначении Геннадия Бекоева на должность председателя правительства Республики Южная Осетия», — говорится в сообщении.

Ранее Россия открыла границу с Южной Осетией, такое распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Для ряда специалистов также снимаются ограничения на въезд и выезд из России. Касается указ главы правительства и моряков – членам экипажей морских и речных судов в отечественных портах разрешен въезд и выезд для смены состава команд.

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