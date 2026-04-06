В Ростове-на-Дону жители пожаловались на антисанитарию в пекарне

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на пекарню, расположенную в жилом доме: там грязно и шумно. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка».

«По их словам, в преддверии Пасхи там каждую ночь до 3:00 работает тестомес — шум слышен вплоть до пятого этажа, а владельцы на жалобы не реагируют. Накануне жильцам это надоело, они нагрянули в пекарню, чтобы разобраться. По их словам, в цех их пустили прямо в уличной одежде и обуви, без бахил и шапочек», — говорится в посте.

Жители утверждают, что в таком виде в пекарне находятся и сотрудники. Они якобы работают без униформы, при этом регулярно выходят на улицу курить и возвращаются к работе, не меняя перчатки, а в самом цехе находятся посторонние личные вещи, отмечает канал.

Из поста также следует, что горожане уже подали жалобы в МВД и Роспотребнадзор. Ведомства пока не комментировали информацию.

