«Артем спрашивает с нас вдвойне-втройне»: вратарь «Акрона» — о работе с Дзюбой

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опекает молодых игроков команды, но при этом строго спрашивает с них. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал вратарь тольяттинцев Игнат Тереховский.

«Артем для нас — большой пример. Наш «старший», можно сказать. Опекает нас — меня, Болдырева и Пестрякова. И несет за нас какую-никакую ответственность — но и спрашивает с нас вдвойне-втройне. Поэтому мы не можем где-то сачковать или выйти на тренировку спустя рукава, это сразу будет видно. Мы отдаемся на тренировках по максимуму. И мы очень верим ему, ценим это. Знаете, это уже переросло в большую дружбу», — признался Тереховский.

20-летний вратарь дебютировал за основную команду «Акрона» в матче 21 тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Также он принял участие в матчах против «Локомотива» и ЦСКА, которые завершились поражениями — 1:5 и 1:2 соответственно.

В матче с армейцами единственный мяч забил Дзюба. Он поразил ворота соперников и во второй раз, но его гол на 93-й минуте был отменен, так как рефери счел, что нападающий сфолил против вратаря Игоря Акинфеева.

Ранее Дзюбе предложили попробовать себя в новом виде спорта.