Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Артем спрашивает с нас вдвойне-втройне»: вратарь «Акрона» — о работе с Дзюбой

Вратарь «Акрона» Тереховский: мы очень благодарны Дзюбе
Пресс-служба «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опекает молодых игроков команды, но при этом строго спрашивает с них. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал вратарь тольяттинцев Игнат Тереховский.

«Артем для нас — большой пример. Наш «старший», можно сказать. Опекает нас — меня, Болдырева и Пестрякова. И несет за нас какую-никакую ответственность — но и спрашивает с нас вдвойне-втройне. Поэтому мы не можем где-то сачковать или выйти на тренировку спустя рукава, это сразу будет видно. Мы отдаемся на тренировках по максимуму. И мы очень верим ему, ценим это. Знаете, это уже переросло в большую дружбу», — признался Тереховский.

20-летний вратарь дебютировал за основную команду «Акрона» в матче 21 тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Также он принял участие в матчах против «Локомотива» и ЦСКА, которые завершились поражениями — 1:5 и 1:2 соответственно.

В матче с армейцами единственный мяч забил Дзюба. Он поразил ворота соперников и во второй раз, но его гол на 93-й минуте был отменен, так как рефери счел, что нападающий сфолил против вратаря Игоря Акинфеева.

Ранее Дзюбе предложили попробовать себя в новом виде спорта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
