Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гарантию безопасности для президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую ему пообещала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в случае если он добровольно уйдет в отставку. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru»

«Мы никак бы не хотели на это реагировать. Я могут еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности, он всегда в стране, а в остальном — это внутреннее дело Белоруссии», — сказал Песков.

Если Александр Лукашенко сам уйдет в отставку, то получит личные гарантии безопасности, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, в случае добровольного сложения действующим президентом полномочий он может не беспокоиться о своей судьбе и свободе. Ранее сам Лукашенко пообещал не отдавать власть в республике.

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