Члену КС оппозиции Колесниковой предъявят обвинения 16 сентября
Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявят обвинения в призывах к захвату власти 16 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба штаба экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико.
«Завтра в 14.00 (мск) Марии предъявят обвинение», — сообщили в штабе Бабарико.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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