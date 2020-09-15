Володин сообщил, что планирует пройти вакцинацию от коронавируса
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин намерен привиться против коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что часть депутатов нижней палаты уже стали добровольцами по испытанию российской вакцины.
«Со своей стороны планирую в будущем также пройти вакцинирование», — сказал Володин.
По его словам, в первую очередь необходимо обезопасить от COVID-19 людей из группы риска и после подумать о себе.
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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