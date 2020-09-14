Путин и Лукашенко ведут переговоры уже три часа

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ведут переговоры уже три часа, пишет РИА «Новости».

Переговоры начались около 15.00 мск в Сочи. Отмечается, что лидеры обсуждают широкий круг вопросов, включая экономическую и политическую ситуацию в Белоруссии.

Россия стала первой страной, которую белорусский лидер посетил после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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