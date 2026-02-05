Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Лукашенко призвал Белоруссию и Казахстан «не терять друг друга»

Лукашенко: Белорусси и Казахстан должны сохранять и укреплять сотрудничество
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Белоруссия и Казахстан не должны «терять друг друга», необходимо сохранять и укреплять сотрудничество с Казахстаном. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я бы вас очень просил: нам не надо терять друг друга», — сказал он на встрече с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым в Минске.

Президент отметил, что ни одно государство не способно развиваться в изоляции, а основой взаимодействия выступает торговля. По словам Лукашенко, в настоящий момент товарооборот Белоруссии с Казахстаном превышает $1 млрд, однако здесь еще «есть куда стремиться».

Белоруссия — высокотехнологичная страна, в которой по многим направлениям производится на 50% больше товаров, чем она способна потребить, считает белорусский лидер. Он отметил, что весь избыток республика готова экспортировать, в частности, в Казахстан.

Кроме того, по мнению Лукашенко, Минск осознает потребности казахстанского рынка и готов к долгосрочным проектам как в виде открытия совместных производств на территории Казахстана, так и в совместной работе в «одном направлении».

Ранее Лукашенко заявил, что Казахстан будет председательствовать в ЕАЭС в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!