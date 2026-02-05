Лукашенко призвал Белоруссию и Казахстан «не терять друг друга»

Белоруссия и Казахстан не должны «терять друг друга», необходимо сохранять и укреплять сотрудничество с Казахстаном. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я бы вас очень просил: нам не надо терять друг друга», — сказал он на встрече с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым в Минске.

Президент отметил, что ни одно государство не способно развиваться в изоляции, а основой взаимодействия выступает торговля. По словам Лукашенко, в настоящий момент товарооборот Белоруссии с Казахстаном превышает $1 млрд, однако здесь еще «есть куда стремиться».

Белоруссия — высокотехнологичная страна, в которой по многим направлениям производится на 50% больше товаров, чем она способна потребить, считает белорусский лидер. Он отметил, что весь избыток республика готова экспортировать, в частности, в Казахстан.

Кроме того, по мнению Лукашенко, Минск осознает потребности казахстанского рынка и готов к долгосрочным проектам как в виде открытия совместных производств на территории Казахстана, так и в совместной работе в «одном направлении».

Ранее Лукашенко заявил, что Казахстан будет председательствовать в ЕАЭС в 2026 году.