На выборах в Венесуэле ждут российских наблюдателей вместе с Памфиловой

Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Индира Альфонсо информировал посла РФ о предстоящих выборах в Национальную ассамблею, подчеркнув заинтересованность в российских наблюдателях на голосовании. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России.

«В рамках работы по привлечению зарубежных наблюдательных миссий к участию в выборах венесуэльцы крайне заинтересованы в направлении в страну представительной делегации из России в соответствии с ранее направленным приглашением в адрес председателя российского ЦИК Эллы Александровны Памфиловой», — говорится в сообщении.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против политики «Единой социалистической партии Венесуэлы», которая находится у власти. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.

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