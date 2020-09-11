В Кремле не исключили новых запросов в Берлин по ситуации с Навальным

Россия может направить ФРГ дополнительные запросы по линии правоохранительных органов для выяснения ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По вопросам разбирательства, которое идет по берлинскому пациенту, мы ожидаем ответа на наш запрос. Не исключаем, что будут и дополнительные запросы по линии других правоохранительных ведомств, которые выполняют действия в рамках доследственной проверки», — цитирует Пескова корреспондент «Газеты.ru».

Москве не нравится, когда ей извне пытаются диктовать, как расследовать произошедшее с Навальным, добавил представитель Кремля.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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