Замглавы ЕК вылетит в Лондон из-за ситуации с Brexit

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович вылетит в Лондон для проведения экстренных переговоров из-за ситуации с возможным нарушением Великобританией соглашения по Brexit. Об этом сказано в заявлении главы пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера, опубликованном на его странице в Twitter.

Отмечается, что в британской столице состоится экстренное заседание Совместного комитета по Brexit.

«ЕС ждет разъяснений Великобритании о необходимости полного и своевременного выполнения Соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества», — указывается в заявлении.

Как передает ТАСС, эта поездка Шефчовича связана с публикацией британским правительством законопроекта, который допускает нарушение соглашения Брюсселя и Лондона об условиях европейского развода по итогу Brexit.