В МИД РФ заявили, что ФРГ тормозит диалог медиков двух стран по «делу Навального»

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Германия тормозит диалог российских врачей с немецкими коллегами по «делу Навального». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждают в ведомстве, российские медики предлагают наладить плотный диалог со специалистами из ФРГ для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии блогера.

Кроме того, в МИД РФ добавили, что страны G7 призывают Москву срочно прояснить, кто несет ответственность за «отравление» Алексея Навального, и привести виновных к ответственности.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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