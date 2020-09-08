Штаб Бабарико сообщил о местоположении Колесниковой

Член президиума Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде. Об этом сообщает Telegram-канал экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, ссылаясь на источники.

«В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (войсковая часть 1257. 247768, Гомельская область, Мозырский район, населенный пункт Прудов)», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в воинскую часть 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему также сообщили о том, что Колесниковой в данной военной части нет.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.

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