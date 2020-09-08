Посла ФРГ вызвали в МИД России из-за ситуации с Навальным

Посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в Министерство иностранных дел России для обсуждения ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

По ее словам, ведомство ожидает от Берлина полной информации по блогеру, в том числе относительно лабораторного исследования бундесвера, а также некие «свидетельства», которые есть у немецкого руководства.

Как стало известно ранее, врачам берлинской клиники Charite удалось вывести Алексея Навального из искусственной комы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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