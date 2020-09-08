Родненков и Кравцов въехали на Украину

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль и въехали на Украину, заявила украинская погранслужба.

«В настоящее время граждане Республики Беларусь Родненков и Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля проследовали на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Однако позже представитель Госпогранкомитета заявил, что Родненков и Кравцов были задержаны на Украине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинские пограничники подтвердили въезд Родненкова и Кравцова

— В Минске заявили, что у Родненкова и Кравцова есть вид на жительство на Украине

— В МВД Украины опровергли задержание Родненкова и Кравцова